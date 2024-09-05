Чарания: двукратный победитель данк-контеста подписал контракт с «Орландо»

Известный инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что 25-летний двукратный победитель данк-контеста (конкурса по броскам сверху. — Прим. «Чемпионата») Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэк Маккланг подписал негарантированный контракт с клубом «Орландо Мэджик».

«Мэк Маккланг подписал частично гарантированный контракт с «Мэджик», — написал Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

Маккланг не был выбран на драфте НБА 2021 года и в течение сезона-2021/2022 выступал за «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе команды «Саут-Бей Лейкерс» из G-лиги НБА он получил награду «Новичок года G-лиги сезона-2021/2022». В сезоне-2022/2023 Маккланг присоединился к команде «Делавэр Блю Коатс», а в феврале 2023 года подписал контракт с командой НБА «Филадельфия Сиксерс».

Маккланг выиграл слэм-данк контест на Матче звёзд НБА 2023 года и Матче звёзд НБА 2024 года.