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«Лука — единственная причина, по которой они попали в финал». Баркли — о критиках Дончича

«Лука — единственная причина, по которой они попали в финал». Баркли — о критиках Дончича
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61-летний легендарный баскетболист Чарльз Баркли высказался в защиту звезды «Даллас Маверикс» Луки Дончича из-за критики после поражения в финале.

«Вы видите, как быстро эти критики набросились на Луку за игру в финале? Лука был единственной причиной, по которой «Маверикс» оказались в финале.

А потом, после первой и второй игр, они такие: «Лука не умеет играть в защите, именно из-за него «Селтикс» ведут 2-0, 3-0». Я такой: «Стоп-стоп, он единственная причина, по которой они попали в финал!» — приводит слова Баркли издание Sports Illustrated.

В минувшем сезоне Дончич и «Даллас» вышли в финал НБА, где уступили клубу «Бостон Селтикс» со счётом 1-4. В финале Западной конференции «Маверикс» в семиматчевом противостоянии обыграли «Миннесоту Тимбервулвз».

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