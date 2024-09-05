Кубок Кондрашина и Белова. Расписание 1/2 финала

Сегодня, 5 сентября, состоятся полуфинальные матчи баскетбольного турнира «Кубок Кондрашина и Белова».
Игры пройдут на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/2 финала на баскетбольном турнире.
Кубок Кондрашина и Белова. Расписание матчей 5 сентября:
- 16:30 — УНИКС — «Пари Нижний Новгород»;
- 19:30 — «Зенит» — МБА-МАИ.
Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ УНИКС вышел в финал турнира, где в пяти матчах уступил московскому ЦСКА (1-4 в серии).
«Зенит» стал обладателем бронзовых наград. В матче за третье место петербуржцы оказались сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (3-1 в серии).
МБА-МАИ в завершившемся сезоне не смогла пробиться в плей-офф, уступив «Самаре» на стадии плей-ин (77:85).
«Нижний Новгород» занял шестое место в группе Б по итогам второго этапа регулярного чемпионата.
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