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Шакил О'Нил, отвечая на вопрос, кто худший игрок НБА, назвал двоих человек

Шакил О'Нил, отвечая на вопрос, кто худший игрок НБА, назвал двоих человек
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52-летний легендарный американский баскетболист, игравший на позиции центрового, Шакил О'Нил, отвечая на вопрос, кто худший игрок НБА, назвал центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера и представителя «Бруклин Нетс» Бена Симмонса.

«Руди Гобер!» — сказал Шакил своему сыну после вопроса о том, кто худший игрок в НБА. «Бен Симмонс ещё один бездельник», — добавил О'Нил.

Напомним, Шакил известен своей нелюбовью к французскому игроку Руди Гоберу, из-за чего постоянно критикует того в социальных сетях и прямых эфирах.

Во время Олимпийских игр — 2024 по ходу матча Франции и Бразилии О'Нил опубликовал мем, связанный с центровым, после того как через него забил сверху представитель бразильской команды в быстром отрыве.

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