Журналист и фанат «Селтикс» — о Дончиче в финале НБА: мне было страшно, когда он брал мяч

54-летний американский подкастер, спортивный обозреватель Билл Симмонс, известный своей любовью к клубу НБА «Бостон Селтикс», заявил, что во время финального матча сезона-2023/2024 между «Селтикс» и «Даллас Маверикс» каждый раз боялся, когда мяч брал в руки звёздный игрок техасского клуба Лука Дончич.

«Я был в ужасе, когда Лука владел мячом или бросал по кольцу. У меня было ощущение, будто Дончич попадает 10 из 10 бросков, когда ты болеешь против его команды. Я всё время боюсь его. Думаю, что ему нужно набрать лучшую форму, с одной стороны, но, с другой стороны, возможно, это правильная форма для него, потому что он такой офигенный. Будучи таким крупным игроком, он может запугать кого угодно», — приводит слова Симмонса издание Sports Illustrated.

Ранее легендарный игрок НБА Чарльз Баркли высказался в защиту Дончича.