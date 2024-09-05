«Настало их время, но мы ненавидим, когда на нас гадят». Уилкинс — о словах Эдвардса

64-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в пяти разных командах Национальной баскетбольной ассоциации, Доминик Уилкинс прокомментировал слова разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, заявившего, что в прошлую эпоху только легендарный Майкл Джордан обладал навыками.

«Знаете, что, мы отдаём должное всем эпохам, потому что нам нужно было у кого-то учиться, не так ли? Мы учились у ребят до нас. И поэтому мы всегда ценим баскетбол и всё, что мы говорим о нём. Сейчас настало их время. Но мы ненавидим, когда они пытаются на нас нагадить, чтобы доказать свою точку зрения. Им не обязательно это делать. Потому что великое – это здорово. Меня не волнует, в какой вы эпохе находитесь. Но не используйте прошлые времена, чтобы возвысить себя. Потому что мы никогда не поступали так с парнями, игравшими до нас.

Я никогда не скажу, что я лучше Уилта Чемберлена или Билла Расселла. Каждый раз, когда у меня появляется возможность поговорить с парнями из прошлого, стоящими передо мной, чувак, я как ребёнок в кондитерской. Для меня это удовольствие», — приводит слова Уилкинса портал Reddit.

Доминик был выбран в первом раунде под общим третьим номером на драфте НБА 1982 года командой «Юта Джаз». Играл на позиции лёгкого форварда. Уилкинс девять раз участвовал в Матче звёзд НБА и широко известен как один из самых акробатических слэм-данкеров в истории НБА, получив прозвище The Human Highlight Film.

Ранее семикратный чемпион НБА Роберт Орри прокомментировал высказывание Эдвардса.