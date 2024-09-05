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Главный тренер ЦСКА Пистиолис прокомментировал решение Кайла Хайнса завершить карьеру

Главный тренер ЦСКА Пистиолис прокомментировал решение Кайла Хайнса завершить карьеру
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис отреагировал на решение американского центрового Кайла Хайнса завершить карьеру. Игрок выступал за армейцев в период с 2013 по 2020 год.

«Пришло то время, которое мы все знали, что настанет. Но не хотели думать об этом. Кайл сделал своё джерси легендарным. Он был ответственным, настоящим профессионалом и вдохновением для всех. Мы будем скучать по тебе, Кайл. Удачи и всего наилучшего на следующем этапе твоей жизни», — сказал Пистиолис в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

Вместе с армейцами Кайл Хайнс шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. С сезона-2018/2019 он был капитаном красно-синих.

В составе ЦСКА Кайл Хайнс признавался лучшим оборонительным защитником Евролиги (2016, 2018). Он является четырёхкратным чемпионом Евролиги, с ЦСКА этот трофей выигрывал дважды.

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