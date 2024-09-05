«Яннис должен стать лучше, если хочет ещё титул». Баркли — о чемпионстве для «Милуоки»

Член Зала славы баскетбола Чарльз Баркли сказал, что если звёздный греческий игрок Яннис Адетокунбо хочет завоевать ещё один титул в составе команды «Милуоки Бакс», то должен стать лучше как игрок.

«Вообще «Милуоки» меня совершенно не интересует. Я думаю, что Яннис должен стать лучше как игрок. Он потрясающий игрок и потрясающий парень, но он должен стать лучше как баскетболист, если хочет ещё один титул», — приводит слова Баркли издание Fadeaway World.

Яннис был выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. Участник семи Матчей звёзд. Вместе с «Бакс» стал чемпионом НБА в сезоне-2020/2021, его команда обыграла в финале «Финикс Санз» со счётом 4-2, уступая по ходу серии 0-2.

Ранее Яннис захотел получить коллекционную карточку с автографом Леброна Джеймса, Стефена Карри и Кевина Дюранта.