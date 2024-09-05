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Чемпион НБА отреагировал на слова Энтони Эдвардса об игроках НБА 1990-х годов

Чемпион НБА отреагировал на слова Энтони Эдвардса об игроках НБА 1990-х годов
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги 2004 года в составе «Детройт Пистонс» Рашид Уоллес прокомментировал слова разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, заявившего, что в прошлую эпоху только легендарный Майкл Джордан обладал навыками.

«На данном этапе его карьеры, на мой взгляд, Эдвардс не лучше Деррика Макки, Гранта Хилла и Скотти Пиппена», — сказал Уоллес в подкасте The Sheed & Tyler Show.

Напомним, Энтони Эдвардс в составе американской национальной команды принял участие в летних Олимпийских играх в Париже. Сборная США завоевала золотые медали, обыграв в финале представителей Франции со счётом 98:87. В ходе всего турнира мужская сборная США не уступила ни в одном матче.

Ранее семикратный чемпион НБА Роберт Орри прокомментировал высказывание Эдвардса.

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