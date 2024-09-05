«К чёрту всю эту ненависть и шумиху!» Леброн Джеймс обратился к своему сыну Бронни

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал пост в поддержку своего старшего сына Бронни Джеймса, обратившись к нему в социальной сети.

«Продолжай в том же духе, парень. К чёрту всю эту ненависть и шумиху! Ты знаешь свою личную легенду! Они тебя не знают!» — написал Джеймс на своей странице в социальной сети.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» выбрал Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте НБА. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

Атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями. Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр.