«К чёрту «Клипперс». Сын О'Нила поставил Леброна выше Майкла Джордана в звании GOAT

27-летний сын легендарного центрового и четырёхкратного чемпиона НБА Шакила О'Нила Майлз поставил звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в споре за звание GOAT (величайшего игрока всех времён) выше Майкла Джордана из-за нелюбви к «Клипперс». Шакил, отец Майлза О'Нила, провёл в составе «Лейкерс» — главных соперников «парусников» — восемь сезонов.

Майлз. Леброн, на мой взгляд, величайший игрок. Думаю, во-первых, это потому, что я вообще не смотрел игры Майкла Джордана.

Шакил. Тебя заблокировали в Google? Найди и посмотри его игры!

Майлз. Да, но это всё ещё из-за «Клипперс»! К чёрту их!

Также в разговоре со своим сыном Шакил ответил на вопрос о том, кто является худшим игроком НБА, и назвал двоих человек.