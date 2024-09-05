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РФБ и Газпромбанк презентовали проект строительства спортивных объектов

РФБ и Газпромбанк презентовали проект строительства спортивных объектов
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Газпромбанк и Российская федерация баскетбола (РФБ) презентовали типовое решение по созданию баскетбольных центров на территории РФ. В мероприятии приняли участие представители правительств, баскетбольного сообщества, инвестиционных команд регионов и потенциальные бизнес-партнёры.

Проект отражает цели федерального проекта «Спорт – норма жизни» и направлен на популяризацию массового спорта. Планируемые к созданию объекты подойдут как для соревнований между клубами, так и для турниров сборных.

«Проекты по строительству объектов социальной инфраструктуры – наш безусловный приоритет, а инфраструктура для занятий спортом – такая же важная составляющая комфортной среды, как школы, поликлиники, парки. Плюс ко всему она стимулирует строительство нового жилья и развитие дорог. Уверен, что спорт высших достижений и здоровый образ жизни – перспективные направления для применения механизмов ГЧП в регионах», – отметил первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

«С таким надёжным партнёром, как Газпромбанк, Российской федерации баскетбола удаётся реализовывать свои амбициозные и крупные проекты, связанные с развитием спортивной и социальной инфраструктуры. Важно не только расширять баскетбольную географию и строить современные центры, но и оптимизировать управление ими в дальнейшем, чтобы новые объекты привлекали максимальное количество спортсменов и посетителей, а также приносили доход региону. Сотрудничество с Газпромбанком, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнёрства, открывает перспективы для множества инвестиционных проектов, например, возведения спортивного центра и соответствующей инфраструктуры на Дальнем Востоке. Шаг за шагом мы движемся к реализации наших идей для того, чтобы обеспечить будущему поколению спортсменов комфортные условия для тренировок и вовлечь в занятия физической культурой как можно больше людей по всей России», – прокомментировал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

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