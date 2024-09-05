Эксперт предположил, как поступит «Денвер» в вопросе продления контракта с Марреем

Известный инсайдер и аналитик Зак Лоу во время выступления в своём подкасте поделился мнением о ситуации в «Денвер Наггетс» перед стартом нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Лоу коснулся вопроса переговоров о продлении контракта команды с разыгрывающим Джамалом Марреем. Ранее сообщалось, что стороны на некоторое время прекратили заниматься этим вопросом и продолжат его обсуждение после Олимпийских игр в Париже.

По мнению Лоу, «Наггетс» едва ли найдут лучшую замену для разыгрывающего в случае его ухода. При этом, как считает аналитик, «Денвер» может решить не рисковать, зная, насколько хорошо работала пара Маррей – Никола Йокич ранее.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: