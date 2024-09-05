Экс-игрок ЦСКА Де Коло отреагировал на решение Кайла Хайнса завершить карьеру

Бывший игрок ЦСКА Нандо Де Коло прокомментировал решение своего бывшего партнёра по московскому клубу американского центрового Кайла Хайнса завершить карьеру.

«Какая карьера! Настоящая Легенда!

Отличный товарищ по команде и, что самое главное, удивительный человек. Было настоящим удовольствием играть и побеждать с тобой, большой парень! Поздравляю со всем, чего ты достиг, мой друг. Уважение! Счастливого окончания карьеры и всего самого наилучшего в будущем…» — написал Де Коло на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Хайнс выступал за армейцев в период с 2013 по 2020 год. Вместе с ЦСКА Кайл шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. С сезона-2018/2019 он был капитаном красно-синих. В составе ЦСКА Кайл признавался лучшим оборонительным защитником Евролиги (2016, 2018). Он является четырёхкратным чемпионом Евролиги, с ЦСКА этот трофей выигрывал дважды.