Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Де Коло отреагировал на решение Кайла Хайнса завершить карьеру

Экс-игрок ЦСКА Де Коло отреагировал на решение Кайла Хайнса завершить карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок ЦСКА Нандо Де Коло прокомментировал решение своего бывшего партнёра по московскому клубу американского центрового Кайла Хайнса завершить карьеру.

«Какая карьера! Настоящая Легенда!

Отличный товарищ по команде и, что самое главное, удивительный человек. Было настоящим удовольствием играть и побеждать с тобой, большой парень! Поздравляю со всем, чего ты достиг, мой друг. Уважение! Счастливого окончания карьеры и всего самого наилучшего в будущем…» — написал Де Коло на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Хайнс выступал за армейцев в период с 2013 по 2020 год. Вместе с ЦСКА Кайл шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. С сезона-2018/2019 он был капитаном красно-синих. В составе ЦСКА Кайл признавался лучшим оборонительным защитником Евролиги (2016, 2018). Он является четырёхкратным чемпионом Евролиги, с ЦСКА этот трофей выигрывал дважды.

Материалы по теме
Экс-игрок ЦСКА Кайл Хайнс объявил о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android