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УНИКС победил «Пари Нижний Новгород» и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова

УНИКС победил «Пари Нижний Новгород» и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова
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Состоялся полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в рамках которого встречались УНИКС и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 64:57 (14:19, 11:18, 23:13, 16:7) в пользу казанской команды.

Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
05 сентября 2024, четверг. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 57
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Найт, Тэйлор, Торопов, Бако, Стуленков, Лопатин, Платунов
Пари Нижний Новгород: Ганькевич, Захаров, Хоменко, Нуталл, Карпенков, Чадов, Хвостов, Антипов, Джуришич, Бабурин, Шилохвостов, Зоткин

Наилучшую результативность в составе победителей показал американский разыгрывающий Маркос Найт. На его счету 21 очко, восемь подборов и семь результативных передач. В составе нижегородцев чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Александр Хоменко. В его активе 12 очков, а также четыре подбора и четыре результативные передачи.

В другом полуфинале сыграют «Зенит» и МБА-МАИ. Этот матч состоится сегодня, 5 сентября. Встреча начнётся в 19:30 мск. Клуб из Санкт-Петербурга стал победителем турнира в прошлом году.

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