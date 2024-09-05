УНИКС победил «Пари Нижний Новгород» и вышел в финал Кубка Кондрашина и Белова

Состоялся полуфинальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в рамках которого встречались УНИКС и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 64:57 (14:19, 11:18, 23:13, 16:7) в пользу казанской команды.
Наилучшую результативность в составе победителей показал американский разыгрывающий Маркос Найт. На его счету 21 очко, восемь подборов и семь результативных передач. В составе нижегородцев чаще всего кольцо соперников поражал разыгрывающий Александр Хоменко. В его активе 12 очков, а также четыре подбора и четыре результативные передачи.
В другом полуфинале сыграют «Зенит» и МБА-МАИ. Этот матч состоится сегодня, 5 сентября. Встреча начнётся в 19:30 мск. Клуб из Санкт-Петербурга стал победителем турнира в прошлом году.
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