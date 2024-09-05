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Эван Фурнье рассказал, как Матиас Лессор пытался отговорить его от перехода в «Олимпиакос»

Эван Фурнье рассказал, как Матиас Лессор пытался отговорить его от перехода в «Олимпиакос»
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Новобранец «Олимпиакоса» Эван Фурнье рассказал, как его соотечественник, выступающий за «Панатинаикос», Матиас Лессор этим летом в шутку пытался отговорить его от подписания контракта с пирейским клубом.

«Это забавно, потому что в июне-июле, когда ходили слухи о моём переезде в Европу, мы вместе тренировались в сборной, и он подходил ко мне и говорил: «Я только из расположения «Панатинаикоса». Мы веселимся, потому что только что победили. Не приезжай! Оставайся там». Это было очень забавно.

У нас с Матиасом прекрасные отношения. Мы делили комнату на чемпионате мира 2019 года. Я также позвонил ему [после подписания контракта с «Олимпиакосом»] и сказал: «Эй, я сейчас приеду и надеру тебе задницу», — приводит слова Фурнье Basketnews.

Напомним, Эван Фурнье играл в НБА с 2012 по 2024 год. Последним клубом, в составе которого выступал французский игрок, стал «Детройт Пистонс». 29 июня «Пистонс» отказались от опции продления на $ 19 млн, сделав Фурнье свободным агентом.

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