Шакил О’Нил назвал величайшего баскетболиста в истории

Прославленный центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил поделился мнением о величайшем игроке всех времён.

«Я считаю, что это Майкл Джордан», — сказал Шакил на канале Complex в YouTube.

Майкл Джордан дважды становился чемпионом Олимпийских игр (1984, 1992), а также шесть раз выигрывал титул в Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 14 раз принимал участие в Матче всех звёзд североамериканской лиги. В среднем за карьеру в НБА Майкл набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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Как выглядит выставленный на продажу особняк Майкла Джордана: