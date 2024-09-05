Источник: Марк Тихоненко проведёт предсезонку с основой испанского «Бургоса»

Российский тяжёлый форвард Марк Тихоненко предсезонную подготовку проведёт в Испании вместе с основой клуба «Сан-Пабло Бургос». Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». По итогам совместной работы перед началом сезона тренерский штаб испанской команды и сам Марк примут решение относительно дальнейшего сотрудничества.

В прошлом сезоне Тихоненко выступал за УНИКС. Игрок покинул казанскую команду этим летом после истечения срока контракта. Также за время профессиональной карьеры выступал за «Астану» и МБА-МАИ.

Недавно форвард принял участие в Кубке Дружбы в составе сборной России, где провёл три матча, в которых в среднем набирал 4,7 очка и совершал 2,7 подбора.

Предстоящий сезон станет для «Бургоса» третьим во второй испанской лиге.

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