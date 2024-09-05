Этторе Мессина сравнил Кайла Хайнса с Тимом Данканом

Главный тренер «Олимпии Милан» Этторе Мессина высказался о своём уже бывшем подопечном по итальянскому клубу и ЦСКА американском центровом Кайле Хайнсе, который недавно принял решение о завершении своей карьеры.

«Кайл оставляет после себя большую пустоту. Он очень авторитетный игрок, с сильным характером и справедливым отношением. Он был нашим Тимом Данканом: немногословный, ему достаточно было нахмурить брови, когда нужно было что-то исправить, очень требовательный к себе и всем, кто связан с клубом», — приводит слова Мессины Basketnews.

Напомним, Хайнс выступал за армейцев в период с 2013 по 2020 год. Вместе с ЦСКА Кайл шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. С сезона-2018/2019 он был капитаном красно-синих. В составе ЦСКА Кайл признавался лучшим оборонительным защитником Евролиги (2016, 2018). Он является четырёхкратным чемпионом Евролиги, с ЦСКА этот трофей выигрывал дважды.