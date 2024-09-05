«Мы действовали эгоистично». Сергей Торопов высказался о победе УНИКСа в матче с «Пари НН»

Тяжёлый форвард УНИКСа Сергей Торопов прокомментировал победу команды в матче 1/2 финала Кубка Кондрашина и Белова с клубом «Пари Нижний Новгород». Казанцы победили со счётом 64:57 (14:19, 11:18, 23:13, 16:7). УНИКС проиграл первые две четверти, но сумел переломить ход игры после перерыва.

«Я рад сегодняшней победе. Действительно, это была тяжёлая игра. Мы не проводили утреннюю тренировку, возможно, это сказалось на начале матча. «Нижний» задал темп, они играли жёстко, а мы, в свою очередь, – мягко, и не могли попасть. УНИКС не реализовали ни 1 из 13 трёхочковых попаданий за первую половину.

Думаю, переломить ход встречи нам удалось за счёт защиты, к тому же немного просел соперник. Главный тренер сказал нам, что нужно больше делиться мячом, потому что в первой половине каждый тянул игру на себя. Вероятно, мы действовали эгоистично. Я удовлетворён, что в итоге нам удалось выполнить его установки: лучше двигать мяч, хорошо защищаться и бежать.

Потерю после большого перерыва Александра Платунова из-за повреждения удалось компенсировать игрой Дмитрия Кулагина. Он вообще может закрывать с первой по пятую позиции. Ещё помог Артём Комолов. Не считаю, что я показал сегодня что-то особенное. Обычный матч для меня. Старался использовать свои шансы и моменты. Признаюсь, мне было приятно сегодня выйти на площадку КСК «Арена». Рад вернуться в Санкт-Петербург. Это очень красивый город. К тому же сейчас стоит отличная погода», — приводит слова Торопова пресс-служба УНИКСа.

В другом полуфинале Кубка Кондрашина и Белова играют «Зенит» и МБА-МАИ. Матч проходит в настоящий момент.