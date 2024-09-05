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«Мы действовали эгоистично». Сергей Торопов высказался о победе УНИКСа в матче с «Пари НН»

«Мы действовали эгоистично». Сергей Торопов высказался о победе УНИКСа в матче с «Пари НН»
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Тяжёлый форвард УНИКСа Сергей Торопов прокомментировал победу команды в матче 1/2 финала Кубка Кондрашина и Белова с клубом «Пари Нижний Новгород». Казанцы победили со счётом 64:57 (14:19, 11:18, 23:13, 16:7). УНИКС проиграл первые две четверти, но сумел переломить ход игры после перерыва.

Кубок Кондрашина и Белова . 1/2 финала
05 сентября 2024, четверг. 16:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 57
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
УНИКС: Найт - 21, Рейнольдс - 14, Торопов - 9, Бако - 9, Беленицкий - 5, Д. Кулагин - 3, Лопатин - 3, Комолов, Тэйлор, Стуленков, Платунов
Пари Нижний Новгород: Хоменко - 12, Нуталл - 11, Чадов - 10, Джуришич - 9, Хвостов - 4, Бабурин - 4, Зоткин - 3, Карпенков - 2, Антипов - 2, Ганькевич, Захаров, Шилохвостов

«Я рад сегодняшней победе. Действительно, это была тяжёлая игра. Мы не проводили утреннюю тренировку, возможно, это сказалось на начале матча. «Нижний» задал темп, они играли жёстко, а мы, в свою очередь, – мягко, и не могли попасть. УНИКС не реализовали ни 1 из 13 трёхочковых попаданий за первую половину.

Думаю, переломить ход встречи нам удалось за счёт защиты, к тому же немного просел соперник. Главный тренер сказал нам, что нужно больше делиться мячом, потому что в первой половине каждый тянул игру на себя. Вероятно, мы действовали эгоистично. Я удовлетворён, что в итоге нам удалось выполнить его установки: лучше двигать мяч, хорошо защищаться и бежать.

Потерю после большого перерыва Александра Платунова из-за повреждения удалось компенсировать игрой Дмитрия Кулагина. Он вообще может закрывать с первой по пятую позиции. Ещё помог Артём Комолов. Не считаю, что я показал сегодня что-то особенное. Обычный матч для меня. Старался использовать свои шансы и моменты. Признаюсь, мне было приятно сегодня выйти на площадку КСК «Арена». Рад вернуться в Санкт-Петербург. Это очень красивый город. К тому же сейчас стоит отличная погода», — приводит слова Торопова пресс-служба УНИКСа.

В другом полуфинале Кубка Кондрашина и Белова играют «Зенит» и МБА-МАИ. Матч проходит в настоящий момент.

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