Вембаньяма — главный претендент на звание лучшего оборонительного игрока НБА

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20-летний французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс» и сборную Франции, Виктор Вембаньяма рассматривается букмекерами как лидер в номинации «Лучший оборонительный игрок» в сезоне-2024/2025.

Букмекерские котировки (каждые +100 = коэффициенту 2.00):

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»): -200;

Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»): +1400;

Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»): +1600;

Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»): +1800;

Бэм Адебайо («Майами Хит»): +1800.

Вембаньяма также считается главным претендентом на звание «Самого прогрессирующего игрока» в следующем сезоне.

Ранее Вембаньяма вместе со сборной Франции завоевал серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в Париже, уступив национальной команде США в финале со счётом 87:98.