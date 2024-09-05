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Вембаньяма — главный претендент на звание лучшего оборонительного игрока НБА

Вембаньяма — главный претендент на звание лучшего оборонительного игрока НБА
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20-летний французский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс» и сборную Франции, Виктор Вембаньяма рассматривается букмекерами как лидер в номинации «Лучший оборонительный игрок» в сезоне-2024/2025.

Букмекерские котировки (каждые +100 = коэффициенту 2.00):
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»): -200;
Руди Гобер («Миннесота Тимбервулвз»): +1400;
Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»): +1600;
Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»): +1800;
Бэм Адебайо («Майами Хит»): +1800.

Вембаньяма также считается главным претендентом на звание «Самого прогрессирующего игрока» в следующем сезоне.

Ранее Вембаньяма вместе со сборной Франции завоевал серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в Париже, уступив национальной команде США в финале со счётом 87:98.

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