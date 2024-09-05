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ЦСКА вырвал победу в матче предсезонного турнира с турецким «Тофашем»

Завершился матч предсезонного турнира Gloria Cup, в рамках которого встречались московский ЦСКА и турецкий клуб «Тофаш». Игра закончилась победой ЦСКА со счётом 84:81 (15:24, 20:16, 16:25, 33:16). Армейцы проигрывали перед заключительным игровым отрезком, однако сумели переломить ход игры и вырвали победу.

Фото: https://t.me/cskabasket

Напомним, ЦСКА является победителем минувшего сезона Единой лиги ВТБ. В финальной серии красно-синие оказались сильнее казанского УНИКСа (4-1 в серии). Для армейцев та победа стала 11-й в истории. Последний раз они побеждали в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии ЦСКА также победил УНИКС.

Ранее армейцы встречались с другим турецким клубом, «Меркезефенди», и одержали уверенную победу со счётом 85:67 (23:21, 26:10, 18:21, 18:15).

Недавно экс-игрок ЦСКА Надо Де Коло отреагировал на решение Кайла Хайнса завершить карьеру.