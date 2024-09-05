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Менеджер клуба НБА назвал игрока, которого рекомендует заполучить «Лейкерс»

Менеджер клуба НБА назвал игрока, которого рекомендует заполучить «Лейкерс»
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Один из менеджеров команды НБА Западной конференции высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» следует попытаться заполучить атакующего защитника «Чикаго Буллз» Зака Лавина. Об этом в своей колонке на Los Angeles Times рассказал обозреватель Дэн Войке.

«Вот суть предложения: Лавина можно получить, просто уравняв зарплаты обмениваемых игроков. Его контракт рассчитан до 2027 года и обойдётся команде в $ 138 млн. Это позволит «Лейкерс» сохранить свои драфтовые активы для будущей сделки или неизбежной перестройки», — написал Войке.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лавин принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 19,5 очка, совершал 5,1 подбора и отдавал 3,9 передачи. Длительное время игрок восстанавливался после травмы.

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