«Зенит» победил МБА в матче Кубка Кондрашина и Белова

«Зенит» одержал победу над МБА в полуфинальном матче на турнире «Кубок Кондрашина и Белова — 2024». Встреча проходила на стадионе «Арена» (Санкт-Петербург). Принимающая турнир команда победила клуб из Москвы со счётом 80:71 (22:14, 22:21, 21:22, 15:14).

Самым результативным в составе «Зенита» был Хантер Винсент Шамар, на счету которого 18 очков. Кроме того, в его активе шесть подборов и три результативных передачи. В составе МБА лучшую результативность продемонстрировал Андрей Зубков, на счету которого 15 очков, пять подборов и две передачи.

Напомним, участниками Кубка Кондрашина и Белова второй год подряд стали «Зенит», УНИКС, «Пари Нижний Новгород» и МБА-МАИ.

Ежегодный предсезонный турнир «Кубок Кондрашина и Белова» носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера ленинградского «Спартака» и сборной СССР, члена Зала Славы ФИБА Владимира Петровича Кондрашина и центрового, автора победного броска на Олимпиаде в Мюнхене Александра Александровича Белова.

Кубок Кондрашина и Белова — 2024 проходит с 5 по 6 сентября. Матч за третье место состоится в пятницу, 6 сентября, его начало запланировано на 16:30 по московскому времени. Финальный матч Кубка Кондрашина и Белова состоится в этот же день, он начнётся в 19:30 мск.

Прошлогодним победителем Кубка Кондрашина и Белова стал «Зенит», обыгравший в финале казанский УНИКС (82:77).