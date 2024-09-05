«Манчестер Юнайтед» подписал контракт с бывшим спортивным директором «Нью-Йорк Никс»

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Клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с бывшим спортивным директором клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Сэмом Эритом. Об этом сообщает издание Sportskeeda.

Эрит назначен временным директором по игровому процессу «Манчестер Юнайтед», он будет исполнять свои обязанности до конца текущего сезона.

Эрит считается одним из ведущих специалистов этого направления и имеет опыт работы в сборной Англии, «Манчестер Сити», «Тоттенхэме» и американских командах «Нью-Йорк Никс» (НБА) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ).

В задачу директора по игровому процессу входит обеспечение элитных условий работы для футболистов и тренерского штаба путём контроля за взаимодействием большинства футбольных департаментов клуба — спортивной науки, медицины, питания, аналитики и других.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за три матча. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.