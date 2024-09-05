Карри объяснил, почему он и Леброн стали больше уважать друг друга

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался об игре с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Оба сыграли за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже.
«Мы стали товарищами по команде, причём не просто в какой-то игре вроде Матча всех звёзд или чего-то в этом роде, а там, где были самые высокие ставки, где многое было на кону. Думаю, это привело к более глубокому уважению и дружбе. Надеюсь, в будущем у нас будет больше такого опыта. Независимо от того, будем ли мы товарищами по команде или нет. Мы всё равно будем соревноваться друг с другом, пока всё не закончится», — приводит слова Карри издание People.
Ранее Карри поделился впечатлениями от первого опыта на Олимпийских играх.
Карри показал свою золотую олимпийскую медаль юным фанатам: