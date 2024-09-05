Андрей Воронцевич объяснил, за счёт чего «Зенит» победил МБА-МАИ

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился впечатлениями от полуфинального матча с клубом МБА-МАИ, который проходил в рамках турнира «Кубок Кондрашина и Белова — 2024». Подопечные Хавьера Паскуаля победили со счётом 80:71 (22:14, 22:21, 21:22, 15:14).

«За счёт энергии и хорошей защиты. Просто мы дали им забить несколько трёхочковых подряд, когда у нас преимущество было шесть или семь очков. Они забили три кряду и сразу повели. Потом мы, в свою очередь, ответили. Серёжа Карасёв вышел и забил из угла замечательную «трёшку», и потом мы побежали. Я считаю, что это энергия в защите. Мы можем так играть на протяжении всех 40 минут, но ещё раз повторюсь, что это предсезонка и, возможно, кто-то ещё не набрал кондиции. Сейчас мы на финальной стадии подготовки и всё же имеем не такой большой отрезок времени сыгранности вместе. Некие недочёты пока остаются, и без них никак. Тем не менее от защиты мы сыграли хорошо, подобрали и не дали им забить», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

В другом полуфинале Кубка Кондрашина и Белова УНИКС победил «Пари Нижний Новгород».