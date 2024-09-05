«Начало — ужас». Аврамович ответил, за счёт чего ЦСКА вырвал победу в игре с «Тофашем»

Новичок ЦСКА Алекса Аврамович поделился впечатлениями от победы команды в матче с турецким клубом «Тофаш». Встреча проходила в рамках предсезонного турнира Gloria Cup. Армейцы победили со счётом 84:81 (15:24, 20:16, 16:25, 33:16). Красно-синие проигрывали перед заключительным игровым отрезком, однако сумели переломить ход игры и вырвали победу. Аврамович стал самым результативным игроком ЦСКА, набрав 20 очков.

«Это был тяжёлый матч, потому что это наша третья игра. Начало было ужасным. Нам не хватало энергии. К счастью, во второй половине в игру включились все парни со скамейки. Особенно Владимир Карпенко и Руслан Абдулбасиров. Они проделали прекрасную работу и помогли команде одержать очередную победу. Несмотря на поражение в матче с МБА, мы находимся на правильном пути. Мы должны гордиться собой и тем, как мы выглядели во второй половине. Именно так должен выглядеть наш характер. После «-20», «-18», неважно сколько мы проигрывали, мы возвращаемся и показываем хорошую игру. Мне нравится, что в этой команде каждый сражается друг за друга», — сказал Аврамович в интервью пресс-служба ЦСКА.

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