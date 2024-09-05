Патрик Беверли назвал пять лучших центровых НБА

Бывший игрок НБА, 36-летний разыгрывающий защитник «Хапоэля» Тель-Авив Патрик Беверли в своём подкасте Pat Bev Pod назвал пять лучших центровых Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Топ-5 центровых НБА по версии Патрика Беверли:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»)

2. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»)

3. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)

4. Бэм Адебайо («Майами Хит»)

5. Ивица Зубац («Лос-Анджелес Клипперс»)

В сезоне-2009/2010 Патрик Беверли играл в главном матче «Финала четырёх» в составе «Олимпиакоса». В 2011-2012 годах он был игроком «Спартака» из Санкт-Петербурга, в составе которого участвовал в «Финале четырёх» Кубка Европы — 2011/2012. В Единой лиге ВТБ команда дошла до стадии четвертьфинала. С 2013 по 2024 год Патрик играл в НБА, где его последним клубом был «Милуоки Бакс».