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Воронцевич высказался о предстоящем финале Кубка Кондрашина и Белова с УНИКСом

Воронцевич высказался о предстоящем финале Кубка Кондрашина и Белова с УНИКСом
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Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич высказался о предстоящем финальном матче турнира «Кубок Кондрашина и Белова» — 2024 с УНИКСом. До перехода в «Зенит» Андрей выступал за казанский клуб.

«Будет ли встреча с УНИКСом для меня принципиальной? Да, конечно. Каждая команда, и МБА, и УНИКС, и «Нижний» — все принципиальные. Понимаете, когда ты выступаешь за «Зенит», ты должен побеждать вместе с «Зенитом». Кто бы ни был твоим соперником, он, естественно, будет принципиальным соперником. Для нас хочется победить на домашней арене и порадовать своего болельщика. Будем биться», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

Финальный матч между «Зенитом» и УНИКСом состоится 6 сентября. Его начало запланировано на 19:30 мск.

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