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Руди Гобер ответил Шакилу О'Нилу, назвавшему его худшим игроком в истории НБА

Руди Гобер ответил Шакилу О'Нилу, назвавшему его худшим игроком в истории НБА
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер ответил легендарному баскетболисту Шакилу О'Нилу, который ранее заявил, что 32-летний француз является худшим игроком в истории НБА.

Шакил назвал Гобера худшим игроком в истории НБА, объяснив это тем, что тот не отрабатывает свой контракт на $ 250 млн.

«Грустно видеть, как кто-то, достигший столько же, сколько и ты, и в спорте, и в бизнесе, всё ещё зациклен на деньгах и достижениях другого человека. Я понимаю, что это часть шоу, но, в отличие от других, тебе не нужно всё это, чтобы оставаться актуальным», — написал Гобер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Шакил известен своей нелюбовью к французскому игроку Руди Гоберу, из-за чего постоянно критикует того в социальных сетях и прямых эфирах.

Во время Олимпийских игр — 2024 по ходу матча Франции и Бразилии О'Нил опубликовал мем, связанный с центровым, после того как через него забил сверху представитель бразильской команды в быстром отрыве.

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