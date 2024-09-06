Бывший игрок ЦСКА Родригес отреагировал на решение экс-армейца Хайнса завершить карьеру

Испанец Серхио Родригес прокомментировал решение американского игрока Кайла Хайнса завершить карьеру. Ранее оба играли в московском ЦСКА. Позже два спортсмена представляли «Милан».

«Я всегда хотел поиграть с тобой, и когда мы наконец это сделали, ты превзошёл все мои ожидания. Было потрясающе провести с тобой столько времени и иметь возможность называть тебя другом. За эти годы наши семьи выросли, мы любим вас, ребята! Спасибо, Кайл!» — написал Родригес на своей официальной странице в социальных сетях.

Напомним, в июне этого года Серхио также объявил о завершении карьеры.

Ранее решение Хайнса завершить карьеру прокомментировал другой бывший игрок ЦСКА Нандо Де Коло.

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