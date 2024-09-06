Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший игрок ЦСКА Родригес отреагировал на решение экс-армейца Хайнса завершить карьеру

Бывший игрок ЦСКА Родригес отреагировал на решение экс-армейца Хайнса завершить карьеру
Комментарии

Испанец Серхио Родригес прокомментировал решение американского игрока Кайла Хайнса завершить карьеру. Ранее оба играли в московском ЦСКА. Позже два спортсмена представляли «Милан».

«Я всегда хотел поиграть с тобой, и когда мы наконец это сделали, ты превзошёл все мои ожидания. Было потрясающе провести с тобой столько времени и иметь возможность называть тебя другом. За эти годы наши семьи выросли, мы любим вас, ребята! Спасибо, Кайл!» — написал Родригес на своей официальной странице в социальных сетях.

Напомним, в июне этого года Серхио также объявил о завершении карьеры.

Ранее решение Хайнса завершить карьеру прокомментировал другой бывший игрок ЦСКА Нандо Де Коло.

Материалы по теме
Экс-игрок ЦСКА Де Коло отреагировал на решение Кайла Хайнса завершить карьеру

Самый низкий баскетболист:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android