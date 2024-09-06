Назван показатель, по которому Кларк превосходит 99,63% игроков в истории WNBA

Разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк за время карьеры оформила больше трипл-даблов, чем 99,63% игроков в истории женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Об этом информирует Basketball Forever.

Напомним, Кларк не попала в ростер национальной команды на Олимпийские игры в Париже 2024 года. Американки в итоге выиграли золото. Кларк является рекордсменкой по результативности в студенческой лиге NCAA.

Ранее сообщалось, что Кейтлин стала первым новичком в истории североамериканской лиги, которому удалось набрать как минимум 25 очков, отдать 10 результативных передач и реализовать пять трёхочковых в двух матчах подряд. В истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к настоящему моменту таких случаев не наблюдалось.

Очередное достижение Кларк: Кларк стала автором уникального достижения, которое не покорялось никому даже в НБА

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