Кубок Кондрашина и Белова. Расписание финала и матча за третье место
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Сегодня, 6 сентября, пройдёт заключительный день в баскетбольном турнире «Кубок Кондрашина и Белова». Состоятся финальная встреча, в которой сыграют УНИКС и «Зенит», а также матч за третье место, сильнейшего в котором будут выявлять «Пари Нижний Новгород» и МБА-МАИ. Игры пройдут на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге.
Матч за третье место начнётся в 16:30 по московскому времени, а финал стартует в 19:30 мск.
Кубок Кондрашина и Белова . За 3-е место
06 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
МБА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Кубок Кондрашина и Белова . Финал
06 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в полуфинале УНИКС победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 64:57, а «Зенит» оказался сильнее МБА-МАИ со счётом 80:71. Клуб из Санкт-Петербурга является победителем прошлогоднего турнира.
Ранее о предстоящем финале Кубка Кондрашина и Белова высказался тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич.
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