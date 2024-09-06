Кубок Кондрашина и Белова. Расписание финала и матча за третье место

Сегодня, 6 сентября, пройдёт заключительный день в баскетбольном турнире «Кубок Кондрашина и Белова». Состоятся финальная встреча, в которой сыграют УНИКС и «Зенит», а также матч за третье место, сильнейшего в котором будут выявлять «Пари Нижний Новгород» и МБА-МАИ. Игры пройдут на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге.

Матч за третье место начнётся в 16:30 по московскому времени, а финал стартует в 19:30 мск.

Напомним, в полуфинале УНИКС победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 64:57, а «Зенит» оказался сильнее МБА-МАИ со счётом 80:71. Клуб из Санкт-Петербурга является победителем прошлогоднего турнира.

Ранее о предстоящем финале Кубка Кондрашина и Белова высказался тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич.

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