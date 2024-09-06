Доминик Уилкинс — о Коби Брайанте: представитель старой школы с новым подходом

Девятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации Доминик Уилкинс поделился мнением о легендарном игроке НБА и «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанте.

«Я люблю Коби Брайанта. Он был представителем старой школы с новым подходом к игре. По окончании последнего матча в Атланте я зашёл в раздевалку и сказал: «Мне нравится, как ты играешь.… Ты никогда не ищешь оправданий. Ты последний в своём роде», — сказал Уилкинс в All the Smoke Productions.

Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. В «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

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