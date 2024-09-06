«Зенит» — УНИКС, финал Кубка Кондрашина и Белова: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 6 сентября, состоится финальный матч Кубка Кондрашина и Белова, в котором встретятся казанский УНИКС и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча пройдёт на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 по московскому времени. Посмотреть игру можно будет на стриминговом сервисе Okko.

Напомним, в полуфинале УНИКС победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 64:57, а «Зенит» оказался сильнее МБА-МАИ со счётом 80:71. Подопечные Хавьера Паскуаля являются победителями прошлогоднего турнира.

Ранее о предстоящем финале Кубка Кондрашина и Белова высказался тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич. До перехода в команду из Санкт-Петербурга Воронцевич представлял УНИКС.

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