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Мэджик Джонсон стал совладельцем футбольного клуба, за который играет дочь Родмана

Мэджик Джонсон стал совладельцем футбольного клуба, за который играет дочь Родмана
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон принял решение приобрести долю в футбольном клубе «Вашингтон Спирит». Об этом информирует пресс-служба команды. Отметим, что за клуб выступает Тринити Родман – дочь прославленного игрока НБА Денниса Родмана.

«Я хочу убедиться, что женский футбол будет развиваться. Хочу помочь этим невероятным женщинам побеждать не только на поле, но и за его пределами», — сказал Джонсон.

Напомним, Тринити принимала участие в летних Олимпийских играх 2024 года в составе сборной США и в результате стала золотой медалисткой. Является одной из главных звёзд американской сборной.

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