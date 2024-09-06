Дэниэл Хэкетт высказался о Кайле Хайнсе после того, как тот завершил карьеру

Бывший игрок ЦСКА Дэниэл Хэкетт, который сейчас выступает за «Виртус», прокомментировал решение американского игрока Кайла Хайнса завершить карьеру. Ранее Хайнс также выступал за красно-синих.
«Больше, чем просто товарищ по команде. Кайл, спасибо тебе за всё, что ты дал этой игре. Ты действительно мог вдохновлять других. Поздравляю с завершением легендарной карьеры», — написал Хэкетт на своей странице в социальных сетях.
Вместе с армейцами Кайл шесть раз становился чемпионом Единой лиги ВТБ. С сезона-2018/2019 Кайл был капитаном красно-синих. Ранее решение Хайнса завершить карьеру прокомментировал испанец Серхио Родригес, который также ранее выступал за ЦСКА.
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