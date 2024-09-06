Сын Майкла Джордана резко ответил на вопрос о своей бывшей девушке Ларсе Пиппен

Младший сын Майкла Джордана Маркус ответил на вопрос по поводу своей бывшей девушки Ларсы Пиппен. Пара ранее рассталась, после чего опять сошлась, но затем прекратила отношения окончательно.
«Где Ларса», — написал один из пользователей социальных сетей под одним из комментариев Маркуса.
«Вернулась туда, где ей самое место», — ответил Джордан-младший.
Ларса Пиппен — бывшая жена легендарного Скотти Пиппена, с которой он окончательно развёлся в январе 2022 года. Маркуса с Ларсой впервые заметили вместе в сентябре 2022-го, а публично о своём союзе пара объявила в прошлогодний День святого Валентина. Маркус даже заявлял, что он и Ларса планируют пожениться.
Джордан исполнил зажигательный танец с женой во Франции: