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Сын Майкла Джордана резко ответил на вопрос о своей бывшей девушке Ларсе Пиппен

Сын Майкла Джордана резко ответил на вопрос о своей бывшей девушке Ларсе Пиппен
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Младший сын Майкла Джордана Маркус ответил на вопрос по поводу своей бывшей девушки Ларсы Пиппен. Пара ранее рассталась, после чего опять сошлась, но затем прекратила отношения окончательно.

«Где Ларса», — написал один из пользователей социальных сетей под одним из комментариев Маркуса.

«Вернулась туда, где ей самое место», — ответил Джордан-младший.

Ларса Пиппен — бывшая жена легендарного Скотти Пиппена, с которой он окончательно развёлся в январе 2022 года. Маркуса с Ларсой впервые заметили вместе в сентябре 2022-го, а публично о своём союзе пара объявила в прошлогодний День святого Валентина. Маркус даже заявлял, что он и Ларса планируют пожениться.

Джордан исполнил зажигательный танец с женой во Франции:

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