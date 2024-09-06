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Экс-игрок НБА Дуэйн Бэйкон высказался о переходе в «Зенит»

Экс-игрок НБА Дуэйн Бэйкон высказался о переходе в «Зенит»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Бэйкон поделился мнением о переходе в «Зенит».

«Какая первая мысль пришла в голову, когда услышал об интересе «Зенита»? Что касается мыслей, то это было вроде того, что моя семья должна быть в безопасности. Они пару раз спрашивали меня, буду ли я в безопасности. И я уже тогда чувствовал, что с этим не возникнет проблем. Это ещё одна возможность играть в баскетбол. «Зенит» — это легендарный клуб. Я просто счастлив быть здесь. И готов внести свой вклад в наследие клуба», — приводит слова Бэйкона пресс-служба «Зенита».

За время профессиональной карьеры Дуэйн выступал за такие команды, как «Нью-Орлеан Пеликанс», «Орландо Мэджик», «Монако» и «Панатинаикос». 30 августа игроку исполнилось 29 лет.

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