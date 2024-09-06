224-сантиметровый Виктор Вембаньяма показал актуальную физическую форму

20-летний французский баскетболист Виктор Вембаньяма, выступающий за клуб НБА «Сан-Антонио Спёрс», разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Снимок был сделан во время отдыха на пляже.

Фото: Из личного архива Виктора Вембаньямы

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Виктор принял участие в 71 матче регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 10,6 подбора и отдавал 3,9 передачи. Французский игрок был признан новичком года в НБА и попал в первую сборную всех звёзд по игре в обороне. Рост Виктора составляет 224 см.

В составе национальной команды Франции стал серебряным медалистом на Олимпийских играх в Париже. В финале французы проиграли сборной США.

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