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Китаянка прослезилась от счастья во время встречи с Лукой Дончичем

Китаянка прослезилась от счастья во время встречи с Лукой Дончичем
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Китайская болельщица не справилась с эмоциями при встрече со словенским разыгрывающим «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем и от радости не сдержала слёз. Видеозаписью поделилась пресс-служба «Далласа». Девушка призналась, что сбылась её мечта.

Китаянка прослезилась от счастья во время встречи с Лукой Дончичем:

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 33,9 очка, совершал 9,2 подбора и отдавал 9,8 передачи. В плей-офф у Луки была следующая статистика в среднем за игру: 28,8 очка, 9,5 подбора и 8,1 передачи.

Ранее Чарльз Баркли высказался в защиту Дончича из-за критики после поражения в финале НБА прошлого сезона.

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