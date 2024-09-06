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Экс-игрок НБА Дуэйн Бэйкон ответил, о чём его предупредили перед переходом в «Зенит»

Экс-игрок НБА Дуэйн Бэйкон ответил, о чём его предупредили перед переходом в «Зенит»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Бэйкон признался, что перед переходом в «Зенит» общался с бывшим игроком этой команды Джорданом Лойдом, который поделился с ним несколькими советами.

«Давал ли мне кто-то советы перед переходом в «Зенит»? Я играл против пары ребят. Я разговаривал с Джорданом Лойдом. Ведь когда я был в «Монако», он играл здесь. Он просто сказал мне, что здесь всё потрясающе. Единственное, здесь бывает холодно. Но мне нравится, когда холодно. Я в предвкушении, это новое путешествие для меня. Это что-то такое, чего со мной давно не было. Мне не терпится увидеть, каково это», — приводит слова Бэйкона пресс-служба «Зенита».

За время профессиональной карьеры Дуэйн выступал за такие команды, как «Нью-Орлеан Пеликанс», «Орландо Мэджик», «Монако» и «Панатинаикос».

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