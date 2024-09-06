Стефен Карри ответил, чем олимпийское золото отличается от чемпионства в НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос о месте, которое в коллекции его многочисленных наград занимает олимпийская золотая медаль. Карри стал чемпионом Олимпиады 2024 года в составе сборной США.

«Это что-то совсем особенное. Путь в НБА продолжается девять месяцев. 82 игры, плей-офф… нужно очень хорошо подготовиться. Это сложный выбор. Но если я войду в любое здание, все начнут кричать: «США». Не знаю, сколько здесь фанатов «Уорриорз». Так что это… это определённо чит-код», — сказал Карри во время выступления на The Late Show with Stephen Colbert.

Напомним, в финальном матче Олимпийских игр 2024 года сборная США победила национальную команду Франции.

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Карри показал свою золотую олимпийскую медаль юным фанатам: