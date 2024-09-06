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Новичок ЦСКА Аврамович забросил «трёшку» на победу на последних секундах игры с «Тофашем»

Новичок ЦСКА Аврамович забросил «трёшку» на победу на последних секундах игры с «Тофашем»
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В четверг, 5 сентября, состоялся матч предсезонного турнира Gloria Cup, в рамках которого встречались московский ЦСКА и турецкий клуб «Тофаш». Игра проходила в напряжённой борьбе, а перед заключительной четвертью армейцы проигрывали.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале ЦСКА.

На последних секундах четвёртой десятиминутки счёт был равным, но ЦСКА смог вырвать победу благодаря точному трёхочковому броску сербского атакующего защитника Алексы Аврамовича. Игра в итоге закончилась со счётом 84:81 (15:24, 20:16, 16:25, 33:16). Алекса стал самым результативным игроком красно-синих, набрав 20 очков.

Ранее Аврамович поделился впечатлениями от победы команды в матче с «Тофашем», отметив, что ЦСКА ужасно начал встречу.

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