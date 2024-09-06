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Дуэйн Уэйд рассказал, почему хочет забыть год игры с Леброном Джеймсом

Дуэйн Уэйд рассказал, почему хочет забыть год игры с Леброном Джеймсом
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42-летний легендарный американский баскетболист, бывший игрок клуба НБА «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, почему хочет забыть год игры с Леброном Джеймсом в «Кливленд Кавальерс».

«Это было в «Кливленде». Я тогда был готов завязать с баскетболом. Эта команда была совсем другой, зверской. Определённо, перейдя туда как человек Брона, я попал в [ругательство]. Надеюсь, мы все сможем забыть тот период, оставить его в прошлом.

Это определённо одна из самых отвратительных футболок [футболка Уэйда в «Кавс»]. Я даже не хотел, чтобы на ней был номер 3. Это был прикольный опыт, но они вышвырнули меня оттуда быстрее, чем [ругательство]», — приводит слова Уэйда Sports Illustrated.

В том сезоне-2017/2018 Уэйд набирал в среднем 11,2 очка и 3,5 результативных передачи за матч, что является самым низким показателем в его карьере. Затем «Кавс» обменяли нынешнего члена Зала славы обратно в «Майами Хит», где он и завершил карьеру.

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Дуэйн Уэйд на матче «Лейкерс»:

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