42-летний легендарный американский баскетболист, бывший игрок клуба НБА «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, почему хочет забыть год игры с Леброном Джеймсом в «Кливленд Кавальерс».

«Это было в «Кливленде». Я тогда был готов завязать с баскетболом. Эта команда была совсем другой, зверской. Определённо, перейдя туда как человек Брона, я попал в [ругательство]. Надеюсь, мы все сможем забыть тот период, оставить его в прошлом.

Это определённо одна из самых отвратительных футболок [футболка Уэйда в «Кавс»]. Я даже не хотел, чтобы на ней был номер 3. Это был прикольный опыт, но они вышвырнули меня оттуда быстрее, чем [ругательство]», — приводит слова Уэйда Sports Illustrated.

В том сезоне-2017/2018 Уэйд набирал в среднем 11,2 очка и 3,5 результативных передачи за матч, что является самым низким показателем в его карьере. Затем «Кавс» обменяли нынешнего члена Зала славы обратно в «Майами Хит», где он и завершил карьеру.

Дуэйн Уэйд на матче «Лейкерс»: