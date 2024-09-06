Джеймс Уорти: Дюрант входит в топ игроков, претендующих на звание величайшего в истории

Прославленный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс Уорти высказался в адрес лидера «Финикс Санз» и четырёхкратного олимпийского чемпиона Кевина Дюранта.

«Я просто в восторге от его игры на дистанции и от того, как он выходит на трёхочковую линию. Его невозможно остановить, когда он играет в средней зоне. Кевин просто неудержим. Он также отличный оборонительный игрок, хотя ему не отдают должного за это.

Если мы говорим о топ-7 игроках, которые претендуют на звание величайшего в истории, то, как мне кажется, Кевин входит в него. Дюрант феноменальный игрок, который оказал значительное влияние на игру, как мало кто другой», — приводит слова Уорти портал Basket News.