«Нижний Новгород» победил МБА в матче за 3-е место на Кубке Кондрашина и Белова

«Нижний Новгород» одержал победу над МБА в матче за третье место на турнире «Кубок Кондрашина и Белова — 2024». Встреча проходила на стадионе «Арена» (Санкт-Петербург). Клуб из Нижнего Новгорода победил команду из Москвы со счётом 75:65 (25:12, 16:16, 21:21, 13:16).

Самым результативным в составе «Нижнего Новгорода» был Закари Наталл, на счету которого 13 очков. Кроме того, в его активе один подбор и одна результативная передача. В составе МБА лучшую результативность продемонстрировал Андрей Зубков, на счету которого 15 очков, четыре подбора и две передачи.

Ежегодный предсезонный турнир «Кубок Кондрашина и Белова» носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера ленинградского «Спартака» и сборной СССР, члена Зала Славы ФИБА Владимира Петровича Кондрашина и центрового, автора победного броска на Олимпиаде в Мюнхене Александра Александровича Белова.

Кубок Кондрашина и Белова — 2024 проходит с 5 по 6 сентября. Финальный матч турнира состоится сегодня, 6 сентября, его начало запланировано на 19:30 по московскому времени. Финальный матч Кубка Кондрашина и Белова состоится в этот же день, он начнётся в 19:30 мск.

Прошлогодним победителем Кубка Кондрашина и Белова стал «Зенит», обыгравший в финале казанский УНИКС (82:77).