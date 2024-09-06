Гилберт Аренас вмешался в конфликт между Шакилом О'Нилом и Руди Гобером

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас встал на сторону легендарного американского баскетболиста Шакила О'Нила в его конфликте с французским центровым «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером.

«Я ненавижу эту релевантную часть! Мне не нравится, когда люди используют её. Мол, его работа — говорить о спорте, а ты спортсмен. Если мы [спортивные аналитики] не говорим о тебе, то ты перестаёшь быть актуальным!

Если мы вообще не будем упоминать вас в своих речах, то вы можете подумать: «О. у меня на счету столько достижения. Тогда почему обо мне не говорят по телевизору?» Потому что никто не захочет о вас говорить», — приводит слова Аренаса портал The Sports Rush.

Ранее Руди Гобер ответил Шакилу О'Нилу, назвавшему его худшим игроком в истории НБА.