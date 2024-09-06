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Василие Мицич опроверг слухи о своём уходе из «Шарлотт Хорнетс»

Василие Мицич опроверг слухи о своём уходе из «Шарлотт Хорнетс»
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30-летний разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» серб Василие Мицич подтвердил, что останется в своей нынешней команде.

«Я остаюсь в «Шарлотт Хорнетс». Это официально. Все эти предположения, которые были, я ничего не комментирую, пока не будет чего-то конкретного. Наверно, ко мне был какой-то интерес, но ничего достаточно конкретного, чтобы я мог это прокомментировать.

Я счастлив там, где меня ждут, и верю, что этот сезон будет для меня более плодотворным», — приводит слова Мицича Sport Klub.

Летом ходили слухи о возможном переходе Мицича в «Денвер Наггетс», где он мог бы играть со своим соотечественником Николой Йокичем.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мицич принял участие в 30 играх. В среднем за встречу Мицич набирал 10,8 очка, делал 2,1 подбора, а также отдавал 6,2 передачи.

В ходе своей профессиональной карьеры Василие также играл в составах таких клубов, как «Оклахома-Сити Тандер», «Жальгирис», «Анадолу Эфес» и прочих.

Также Мицич принимал участие в летних Олимпийских играх в Париже в составе национальной команды Сербии. По итогу Олимпиады Мицич вместе с товарищами смогли завоевать бронзовые медали.

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